Из-за выжигания травы в Витебске сгорел сарай. Огонь не дошел до жилых домом 40 метров

• 10/4/20 11:51 • Здарэнні

Днем 9 апреля пожарные получили сообщение о том, что в начале улицы Данукалова вдоль железной дороги горит сухая трава, к их приезду уже горел сарай.
Пожар на улице Данукалова в Витебске. Фото МЧС

Когда на пожар приехали первые автоцистерны, находящаяся неподалёку от небольшого железнодорожного моста хозпостройка уже горела открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар, но постройка огнем была уничтожена полностью, сообщается пресс-службой МЧС.

По факту возгорания проводится проверка, причина пожара устанавливается. До жилых домов огонь не дошел около 40 метров.

Пожар на улице Данукалова в Витебске. Фото МЧС

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