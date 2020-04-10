Из-за выжигания травы в Витебске сгорел сарай. Огонь не дошел до жилых домом 40 метров

ННВ • 10/4/20 11:51 • Здарэнні

Днем 9 апреля пожарные получили сообщение о том, что в начале улицы Данукалова вдоль железной дороги горит сухая трава, к их приезду уже горел сарай.



Когда на пожар приехали первые автоцистерны, находящаяся неподалёку от небольшого железнодорожного моста хозпостройка уже горела открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар, но постройка огнем была уничтожена полностью, сообщается пресс-службой МЧС.

По факту возгорания проводится проверка, причина пожара устанавливается. До жилых домов огонь не дошел около 40 метров.