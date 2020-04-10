Каникулы продлили еще на неделю, в школу только 20 апреля

ННВ • 10/4/20 18:58 • Адукацыя

Весенние каникулы в Беларуси продлили еще на неделю, это связано с нарастающей эпидемией коронавируса.



Сроки весенних каникул продлены на 6 дней с 13 по 18 апреля включительно, затем следуют два выходных дня. Таким образом, занятия в школах начнутся 20 апреля.

В связи с продлением весенних школьных каникул продолжат работу пришкольные лагеря. Они будут функционировать по заявительному принципу с проведением всех необходимых санитарно-эпидемических мероприятий. Также будут работать объединения по интересам.

Кроме того, сейчас разрабатывается календарно-тематическое планирование (корректировка учебного плана) по предметам в связи с продлением каникул. Министерство образования скорректирует учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.

Учебный год продлевать не планируется, он завершится как обычно — 30 мая, сообщает пресс-центр Министерства образования.