В Тлочинском районе пропала девочка, она может быть с 55-летним мужчиной

• 10/4/20 21:15 • Здарэнні

Милиция разыскивает 14-летнюю Надежду Щербенок, которая 9 апреля ушла из дому в деревне Заболотье Толочинского района и пропала.
девушка в лесу. Лес, тропинка, грибы. Грибники. Заблудившиеся. Фото epicantus / pixabay.com

До сих пор местонахождение школьницы неизвестно. По имеющейся у правоохранителей информации, она может находиться вместе с 55-летним односельчанином Константином Леурдо.

Наде Щербенок на вид 15-17лет, она ростом 165-170 сантиметров, волосы русые и длинные. Девочка была одета в телогрейку темно-синего цвета, серые спортивные штаны и серые кроссовки.

Константину Леурдо на вид 55-60 лет, он среднего телосложения и ростом 170-175 сантиметров, имеет лобные залысины, носит усы. Мужчина был в черной матерчатой куртке до пояса, черных спортивных штанах и белые кроссовках.

Всех, кому что-либо известно о судьбе девушки, милиция просит сообщить информацию по телефонам: 8 (02136) 2-11-06 или 102.

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    1 каментар

    1. ooo  
      11/красавік/2020 у 0:45

      Дздушкін, район Толочинский. Хотя бы свои заголовки проверяйте перед перепечаткой сводок МВД, если уж на большее не способны.

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