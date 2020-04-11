Десятки снарядов и мин нашли возле двух деревень под Витебском

Іван Дзедушкін • 11/4/20 20:03 • Здарэнні

Несколько десятков минометных мин и артиллерийских снарядов обезвредили 9 апреля неподалеку от двух деревень в Витебском районе.



В 10:20 в лесу неподалеку от агрогородка Копти нашли 68 минометных мин калибра 50 миллиметров, 6артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, а также граната РГД-33 и 76 артиллерийских взрывателей.

Спустя несколько часов в тот же день в лесу у деревни Косачи, находящейся неподалеку, нашли еще семь минометных мин калибра 81 миллиметров, а также 3 артиллерийских снаряда калибров 75, 105 и 175 миллиметра.

Все обнаруженные боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны. Они были обезврежены группой разминирования войсковой части 5524 внутренних войск МВД, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.