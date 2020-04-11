ННВ • 11/4/20 14:57 • Здароўе

С 10 апреля пошив одноразовых медицинских комбинезонов для врачей местной больницы начали в средней школе №1 в Дубровно.



Как сообщали «ННВ», в Дубровенском районе один из тестов на РНК коронавируса дал положительный результат. Поэтому в школе оборудовали импровизированный швейный цех.

Местные педагоги взяли за образец противочумный костюм промышленного производства и по нему изготовили лекала. Сейчас комбинезоны изготавливают 10 человек. Материал — два рулона спанбонда и застежки-молнии — предоставил директор ООО «Спантек» Сергей Туров. Кроме того, помогают работникам и волонтёры, которые приносят деньги на покупку материалов и готовят горячие обеды.

По состоянию на 11 апреля учителя успели пошить 36 костюмов и раскроить 64 заготовки, сообщает газета «Дняпроўская праўда». Напомним, что противочумные костюмы для своих врачей шьют и педагоги в Шумилино.

На сегодняшний день коронавирусом в Беларуси уже заразились 2226 человек: 23 из них умерли, 172 выздоровели, 2031 еще проходят лечение.

Противочумные костюмы шьют теперь и учителя в Дубровно, коронавирусом в Беларуси уже заразились 2226 человек



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