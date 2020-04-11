Талончики на проезд стали продавать в витебских «Табакерках». Фотофакт

Сяржук Серабро • 11/4/20 13:48 • Эканоміка

В Витебске вместе с сигаретами в киосках «Табкерка» стали продавать билеты на проезд в городском общественном транспорте.





Талончики, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля. Для этого в городской электротранспорт вернули компостеры. Пока талончики считаются дополнительной формой оплаты за проезд, и кондукторы в транспорте остаются.

Изначально талончики продавались в киосках «Белсоюзпечати», но теперь появились и в «Табакерках», которые встроены в значительную часть павильонов остановочных пунктов. Здесь цена на талончики тоже составляет 60 копеек.