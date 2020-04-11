Талончики на проезд стали продавать в витебских «Табакерках». Фотофакт
В Витебске вместе с сигаретами в киосках «Табкерка» стали продавать билеты на проезд в городском общественном транспорте.
Талончики, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля. Для этого в городской электротранспорт вернули компостеры. Пока талончики считаются дополнительной формой оплаты за проезд, и кондукторы в транспорте остаются.
Изначально талончики продавались в киосках «Белсоюзпечати», но теперь появились и в «Табакерках», которые встроены в значительную часть павильонов остановочных пунктов. Здесь цена на талончики тоже составляет 60 копеек.
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