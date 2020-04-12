Более 2,5 тысяч человек уже заразились коронавирусной инфекцией в Беларуси

ННВ • 12/4/20 11:16 • Здароўе

Коронавирусная инфекция была выявлена в Беларуси у 2578 человек.



По состоянию на 12 апреля в больницах страны находится 2349 человек с COVID-19, 50 из них нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. 203 человека уже поправились и выписаны из медучреждений.

За время эпидемии в стране умерли 26 пациентов, у которых была выявленна коронавирусная инфекция, сообщает Минздрав.