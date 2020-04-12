Гроза и сильный ветер ожидается завтра в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 12/4/20 21:17 • Экалогія

Из-за ожидающегося сильного ветра 13 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В Витебске возможна гроза.



На большей части территории Витебской области ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, днем он сменится на западный, а скорость порывов может достигать 15-20 метров в секунду, сообщается пресс-службой МЧС.

Завтра воздух в Витебске прогреется до +20 градусов по Цельцию, днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.