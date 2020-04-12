От коронавируса умер житель Шумилино, его жена тоже в больнице с COVID-19

Дайджэст • 12/4/20 19:46 • Здароўе

60-летний житель Шумилино умер от COVID-19 10 апреля, его похоронили в закрытом гробу, об этом сообщил сайт «Радио Свобода» со ссылкой на сына умершего.



У умершего жителя Шумилино были больные почки и ему периодически делали гемодиализ в Витебске, куда возили на автомобили районной больницы. Мужчина имел инвалидность и редко выходил из дому.

В один из вечеров, когда житель Шумилино работал на даче, когда ему стало плохо, и поднялась температура. Тесты на коронавирус оказались положительными, также инфицирована и жена мужчины.