В Витебске на Вербное воскресение провели службу под открытым небом. Фоторепортаж

• 12/4/20 14:40 • Грамадства

Православные верующие 12 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение). "ННВ" побывали на праздничной службе в одном из древнейших храмов Витебска - Благовещенском.

На службу пришло около 50 человек. Богослужение прошло с соблюдением всех эпидемиологических мер. Возле храма стояли палатка, где все желающие могли приложиться к праздничной иконе (рядом находилось дезинфицирующее средство), а также два подсвечника для свечей.

Возле храма желающие могли приобрести букетики вербы - они стоили от 5 до 10 рублей.

Священники проводили исповедь и причащали на улице - также с соблюдением необходимых эпиднорм.

Секретарь Витебского епархиального управления, протоиерей Владимир Резанович сообщил, что в пасхальную ночь служба также пройдет под открытым небом.

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    1 каментар

    1. Pcholkin  
      12/красавік/2020 у 15:13

      В период эпидемии это означает только одно: медикам приготовиться. Потому что, когда заболеют, эти люди не будут торопиться к Богу, а будут надеяться на помощь врачей. ©

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