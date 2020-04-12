В Витебске на Вербное воскресение провели службу под открытым небом. Фоторепортаж
Православные верующие 12 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение). "ННВ" побывали на праздничной службе в одном из древнейших храмов Витебска - Благовещенском.
На службу пришло около 50 человек. Богослужение прошло с соблюдением всех эпидемиологических мер. Возле храма стояли палатка, где все желающие могли приложиться к праздничной иконе (рядом находилось дезинфицирующее средство), а также два подсвечника для свечей.
Возле храма желающие могли приобрести букетики вербы - они стоили от 5 до 10 рублей.
Священники проводили исповедь и причащали на улице - также с соблюдением необходимых эпиднорм.
Секретарь Витебского епархиального управления, протоиерей Владимир Резанович сообщил, что в пасхальную ночь служба также пройдет под открытым небом.
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1 каментар
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12/красавік/2020 у 15:13
В период эпидемии это означает только одно: медикам приготовиться. Потому что, когда заболеют, эти люди не будут торопиться к Богу, а будут надеяться на помощь врачей. ©