Количество заразившихся коронавирусом в Беларуси приближается к трем тысячам

• 13/4/20 14:14 • Здароўе

На 13 апреля в Беларуси было выявлено 2919 случаев заражения коронавирусом, лечение от COVID-19 сейчас проходят 2687 человек.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Сейчас 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровели и выписаны из больниц 203 человека. Умерли 29 пациента с COVID-19.

С начала эпидемии в в Беларуси проведено почти 68 00 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав.

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