Количество заразившихся коронавирусом в Беларуси приближается к трем тысячам

ННВ • 13/4/20 14:14 • Здароўе

На 13 апреля в Беларуси было выявлено 2919 случаев заражения коронавирусом, лечение от COVID-19 сейчас проходят 2687 человек.



У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Сейчас 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровели и выписаны из больниц 203 человека. Умерли 29 пациента с COVID-19.

С начала эпидемии в в Беларуси проведено почти 68 00 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав.