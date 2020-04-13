На площади Свободы в Витебске начали снос старых конструкций. Фотофакт
Снос старых конструкций из бетона и начали на площади Свободы в Витебске.
Сейчас снимают верхнее покрытие над подпорной стеной с северной стороны площади, а также разбирают старые цветочницы.
Напомним, что в преддверии областных дожинок площади в центре Витебска предстоит благоустройство, на которое город собирается потратить 2 654 407 рублей из бюджета.
Правда, тендер на выполнение работ по благоустройству был признан несостоявшимся. Всего поступило четыре заявки, но ОДО «Тезан» не было допущено к торгам из-за отсутствия необходимого опыта. Таким образом, были рассмотрены три заявки:
- ОАО «Витебскторгстрой» с ценой в 2 612 053 рубля 63 копейки;
- ООО «ПлиссаСтрой» с ценой в 2 537 471 рубль 8 копеек;
- ОАО «Строительный трест №9 г. Витебска» с ценой в 2 631 388 рублей 39 копеек.
Однако, из-за недочетов, заявки ООО «ПлиссаСтрой» и ОАО «Строительный трест №9 г. Витебска» были признаны не подлежащими оценке, а вследствие того, что сталась одна заявка — торги признаны несостоявшимися.
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