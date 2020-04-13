Новые заболевшие COVID-19 выявлены в Ушачах

• 13/4/20 22:18 • Здароўе

Пять пациентов, инфицированных коронавирусом, находятся на лечении в Ушачской центральной районной больнице.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Четыре новых факта заражения коронавирусом в Ушачском районе были подтверждены в воскресенье, 12 апреля. Два пациента были сначала госпитализированы с пневмонией, еще двое — контактные лица по второму случаю COVID-19. Теперь все они находятся в инфекционном отделении райбольницы, сообщает газета «Патрыёт».

Врачи провели эпидрасследование и установили контакты первого и второго уровней. Контактировавших с больными обследовали и также изолировали.

Напомним, что первый заразившийся коронавирусом в Ушачах был выявлен еще 3 апреля. Этот пациент уже выздоровел и выписан из больницы. Таким образом, в Ушачском районе зафиксировано 6 случаев коронавирусной инфекции.

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