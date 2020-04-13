Продавщицу сельмага в Верхнедвинском районе посадили на два года, она растратила 8600 рублей

• 13/4/20 12:15 • Эканоміка

Всего несколько месяцев потребовалось продавщице одного из сельских магазинов в Верхнедвинском районе, чтобы растратить крупную сумму. Ее посадили на два года.
Касса, кассовый аппарат, кассовый ящик, евро. Фото pixabay.com

За четыре неполных месяца работы в магазине женщина присвоила деньги и товар на сумму 8600 рублей. Растрату в ходе проверки вскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В результате в отношении завмага возбудили уголовное дело.

Суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на 2 года, а также лишению на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 