Пропавшего жителя Новополоцка нашли мертвым лесу через полтора месяца
Тело 35-летнего Виталия Шлыка, которого разыскивали с начала марта, нашли в лесу у Новополоцка.
Житель Новополоцка ушел из дома еще 3 марта, и с тех пор его не могли разыскать. 12 апреля тело Виталя Шлыка нашли в лсном масиве недалеко от города. Милиция начала проверку, назначены экспертизы. По предварительной информации смерть не носит криминальный характер, пишет сайт «Новополоцк Сегодня».
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: