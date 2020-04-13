Пропавшего жителя Новополоцка нашли мертвым лесу через полтора месяца

Іван Дзедушкін • 13/4/20 13:59 • Здарэнні

Тело 35-летнего Виталия Шлыка, которого разыскивали с начала марта, нашли в лесу у Новополоцка.



Житель Новополоцка ушел из дома еще 3 марта, и с тех пор его не могли разыскать. 12 апреля тело Виталя Шлыка нашли в лсном масиве недалеко от города. Милиция начала проверку, назначены экспертизы. По предварительной информации смерть не носит криминальный характер, пишет сайт «Новополоцк Сегодня».