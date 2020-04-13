Трех косуль убили жители Дубровенского района. Удирая от инспекторов один из браконьеров отстрелил себе палец

ННВ • 13/4/20 12:53 • Экалогія

Двое молодых жителей Дубровенского района застрелили трех косуль. Пытаясь скрыться от преследования инспекторами один из браконьеров покалечился.



Подозрительный автомобиль, разъезжающий вечером по полю, заметил директор местного охотхозяйства. Когда он услышал выстрелы, то сообщил о браконьерах в Оршанскую инспекцию охраны животного и растительного мира и попытался их задержать.

Сначала нарушители уходили от погони на автомобиле, но у деревни Пироги дорогу им перегородил экипаж Оршанской МРИ. После этого, бросив авто, стали удирать бегом. В багажнике инспекторы нашли туши трех косуль, охота на которых сейчас запрещена.

Вскоре навстречу рейдовой группе вышли и сдались 30- и 35-тилетний мужчины. Как оказалось, во время погони один из них хотел выбросить из машины нелегальное ружье. Оружие было заряжено и взведено – произошел выстрел и мужчина отстрелил себе фалангу пальца. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи обоих заключили под стражу.

По факту незаконной добычи трех косуль возбуждено уголовное дело. Причиненный вред оценивается в сумму 9700 рублей. Также при осмотре жилищ задержанных у одного из них обнаружили еще и запрещенные орудия лова рыбы – две сети и бредень, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.