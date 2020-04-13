Сяржук Серабро • 13/4/20 10:50 • Здароўе

В понедельник уровень самоизоляции жителей Витебска по оценкам Яндекса составил 2,6 — это самый высокий показатель среди областных центров и столицы страны.



За обычный уровень активности были приняты данные, полученные усреднением за период со 2 марта (понедельник) по 5 марта (четверг). Если уровень самоизоляции такой же, как в час пик обычного будня, — значит он низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше этот балл, тем сложнее вирусу распространяться в населенном пункте. Данные по нахождению людей на улицах Яндекс собирает при помощи своих приложений на смартфонах.

По состоянию на утро 13 апреля в Витебске уровень самоизоляции составил 2,6 пункта, а, например, в Минске — только 2,3. Показатели Витебска довольно близки к российскому Смоленску с 2,8 пункта, при этом в соседней стране введены гораздо более жесткие меры физического и социального разобщения людей.

Такой же, как у областного центра уровень самоизоляции и в Орше, а вот в Новополоцке он чуть ниже — 2,5. В других городах Витебской области этот параметр пока не рассчитывается.

Самый высокий уровень самоизоляции в Беларуси оказался в Речице и Солигорске, там он уже достиг 3 баллов.

В Витебске самый высокий уровень самоизоляции среди областных центров Беларуси — данные Яндекса



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