Витеблянин с 2,6 промилле спирта в крови катался по проспекту Строителей. Прав у него не было

Іван Дзедушкін • 13/4/20 12:36 • Здарэнні

12 апреля на проспекте Строителей в Витебске задержали автомобиль «Volkswagen», за рулем которого сидел в стельку пьяный водитель.



Ранее этого 49-летнего жителя Витебска лишили водительского удостоверения. В выдыхаемом бесправником воздухе прибор показал 2,59 промилле спирта.

Во время общения с инспекторами ГАИ изрядно отметивший, толи католическую Пасху, толи православную Вербницу витеблянин вел себя вызывающе и оказывал неповиновение законным требованиям правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей.

В результате на него составили несколько протоколов — за вождение пьяным, без прав и за неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции. В августе прошлого года житель областного центра уже попадал в поле зрения правоохранителей за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.