Витебская афиша с 13.4.2020 по 19.4.2020 года

Ульяна Церашкова • 13/4/20 11:49 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

13.04–15.04

"Кто твоя бабушка, чувак?!". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (16:40). Цена: 5,70–6,60.

"Z". Ужасы, Канада, 16+ (18:25). Цена: 5,70–6,60.

"Т-34". Экшн, Россия, 12+ (14:10). Цена: 5,20–6,00.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (20:00). Цена: 4,70–5,50.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (12:25 (2D)). Цена: 4,70–5,50.

16.04–22.04

"Идеальные незнакомцы". Комедия, драма, Италия, 16+ (20:20). Цена: 5,70–6,60.

"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (17:40). Цена: 5,70–6,60.

"Реальная белка 2". Анимация, комедия, Канада, США, 6+ (14:30). Цена: 5,70–6,60.

"Сквозь снег". Боевик, драма, Чехия, 18+ (19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (18:10). Цена: 4,70–5,50.

"Вам задание". Военная драма, Беларусьфильм, DVD, 12+ (16:10). Цена: 1,50.

"Кто твоя бабушка, чувак?!". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (16:20). Цена: 5,70–6,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

13.04–15.04

"Кто твоя бабушка, чувак?!". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (13:30). Цена: 5,70–6,60.

"Z". Ужасы, Канада, 16+ (20:00). Цена: 5,70–6,60.

"Т-34". Экшн, Россия, 12+ (15:20). Цена: 5,20–6,00.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (17:50). Цена: 4,70–5,50.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (11:50 – 3D). Цена: 4,70–5,50.

16.04–22.04

"Идеальные незнакомцы". Комедия, драма, Италия, 16+ (18:10). Цена: 5,70–6,60.

"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Реальная белка 2". Анимация, комедия, Канада, США, 6+ (16:20). Цена: 5,70–6,60.

"Сквозь снег", Чехия, 18+. Боевик, драма, фантастика, Чехия (17:10). Цена: 5,70–6,60.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (20:00). Цена: 4,70–5,50.

"Вам задание". Военная драма, Беларусьфильм, DVD, 12+ (14:50). Цена: 1,50.

"Кто твоя бабушка, чувак?!". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (15:20). Цена: 5,70–6,60.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.

«Когда в Витебск приходит весна...». Фотовыставка Юрия Шепелева.

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.

«Сказки нашего клуба». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

Экскурсии онлайн https://www.youtube.com/channel/UCqDFEajTAvXEf-wehkdegrA/videos

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

Юбілейная выстава Аляксандра Шыёнка.

“iTex”. Выстава Святланы Баранкоўскай.

Онлайн-экскурсии «Шедевры Художественного музея онлайн» (на страницах музея в соцсетях, каждое воскресенье, до 3.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Иглой рисую красоту…». Выставка вышитых бисером картин Натальи Золотовой.

«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 10.05).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Сібірская гарачка». Выстава мастакоў Славакіі.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 1.05).

«Магия камня». Выставка картин из натуральных камней и бисера (до 1.05).

Выставки онлайн на сайте https://zolotoe.by

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн. – выходной).