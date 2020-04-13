Во время эпидемии коронавируса в Докшицах замироточила икона, уверяет местная газета
Икона в Свято-Покровской церкви Докшиц замироточила в Вербное воскресенье, которое в этом году православная церковь праздновала 12 апреля.
Как уверяет местная газета замироточил образ святителя Луки Крымского. При этом, если верить изданию, мы имеем дело не только с феноменом мироточения, но и с так называемым обновлением иконы:
– Икона Святителя не только заплакала «росой», она посветлела, засияла каким-то внутренним светом. Это хороший знак, который обещает перемены к лучшему. Благодать Божья посылается свыше. Мы будем верить, что она поможет вылечить больных от сегодняшней эпидемии, защитит наш город от опасности. Не зря ведь Святой Лука в мирской жизни был великим доктором, и я думаю, что он услышал наши молитвы, — приводит слова настоятеля храма протоиерея Георгия Мелешко газета «Родные вытокі».
После обнаружения феномена и перенесли в алтарь храма и спрятали от глаз простых людей. Замироточишему образу нужен покой, считают священники. Верующих они просят не устраивать паломничества к мироточащей иконе и молиться святителю Луке Крымскому дома.
На сайте Полоцкой епархии Белорусской православной церкви, куда входит Докшицкое благочиние, об этом чуде не сообщается и новость, опубликованная районной газетой, никак не комментируется.
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2 каментарыя
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13/красавік/2020 у 20:50
------- Охотно верю. "Ленинская правда" не может обманывать...
13/красавік/2020 у 20:51 1
«Поповская механика»
«От Р.Х. 1720.
1 мая. Великий Государь ездил на работу Ладожского канала... В сию же отлучку Его Величества вдруг разнесся слух, что в одной церкви, и именно Троицкой, на Петербургской стороне большой образ Богоматери проливает слезы. Народ начал в великом множестве туда собираться. Суеверие приплело к сему опасное толкование, что Мать Божия недовольна сею страною, и слезами своими возвещает великое несчастье новому городу, а может быть и всему Государству. Канцлер граф Головкин, живший неподалеку от сей церкви, пошел туда, однако не токмо не мог разогнать сбежавшегося народа, но едва и сам мог сквозь тесноту назад выбиться. Он тотчас отправил гонца к Государю с известием о сем происшествии и о ропоте в народе.
Великий Государь, ведая из опыта, что и одна искра суеверия может произвести страшный пожар, ежели заблаговременно оная не будет затушена, тотчас отправился в путь, ехал всю ночь, и на другой день поутру, прибывши в Петербург, тотчас подошел в помянутую церковь, где встречен был тамошними священниками и отведен к плачущему образу. Его Величество хотя сам и не видел слез, но многие из бывших там уверяли его, что действительно недавно оные видели. Государь, рассматривая несколько времени образ весьма пристально, приметил нечто подозрительное в глазах. Однако, не давши другим того приметить, приказал он одному из священников снять икону с места и отнести за собою во дворец. Тамо прозорливый Монарх рассматривал сей покрытый лаком образ весьма тщательно в присутствии канцлера, некоторых из знатнейших придворных, высшего духовенства и священников той церкви, которые сняли образ с места и принесли во дворец.
Его Величество скоро нашел в глазах у образа весьма малые и почти совсем неприметные дырочки, которые наведенная в том месте тень делала еще неприметнее. Он, оборотивши, доску, отодрал оклад, и выломивши переклад или связь, какая обыкновенно бывает у образов на другой стороне, к удовольствию своему увидел справедливость своей догадки и открыл обман и источник слез; а именно: в доске против глаз у образа сделаны были ямки, в которых положено было несколько густого деревянного масла, и которые закрывались задним перекладом. «Вот источник чудесных слез!» - сказал Государь. Каждый из присутствующих должен был подойти видеть своими глазами сей хитрый обман.
По том мудрый Монарх толковал окружавшим его, как отвсюду закрытое сгустившееся масло в холодном месте могло столь долго держатся, и как оно в помянутые дырочки в глазах у образа вытекало наподобие слез, растаявши от теплоты, когда то место, против которого оно лежало, нагревалось от свеч, зажигаемых перед образом. Казалось, что Государь доволен был сим открытием и доказательством обмана. Он не дал никому приметить своего намерения исследовать далее сие дело и наказать выдумщиков, но сказал только присутствовавшим при том: «Теперь все вы видели причину мнимых слез. Я не сомневаюсь, что вы везде будете рассказывать о том, в чем собственными своими глазами уверились; это послужит к доказательству пустоты и к опровержению глупого, а может быть и злобного толкования этого ложного чуда. Образ же останется у Меня; Я поставлю его в своей Кунст-Камере.
Но в самом деле Государь, разгневанный таким обманом и злобным толкованием подделанных слез, употреблял втайне всевозможное старание сыскать выдумщиков. Чрез несколько времени после многих тайных разысканий они были найдены, и по признании во всех обстоятельствах сего дела и своих намерениях наказаны так, что впредь никто уже не осмеливался предпринимать таких обманов».