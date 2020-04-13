Во время эпидемии коронавируса в Докшицах замироточила икона, уверяет местная газета

ННВ • 13/4/20 20:34 • Рэлігія

Икона в Свято-Покровской церкви Докшиц замироточила в Вербное воскресенье, которое в этом году православная церковь праздновала 12 апреля.



Как уверяет местная газета замироточил образ святителя Луки Крымского. При этом, если верить изданию, мы имеем дело не только с феноменом мироточения, но и с так называемым обновлением иконы:

– Икона Святителя не только заплакала «росой», она посветлела, засияла каким-то внутренним светом. Это хороший знак, который обещает перемены к лучшему. Благодать Божья посылается свыше. Мы будем верить, что она поможет вылечить больных от сегодняшней эпидемии, защитит наш город от опасности. Не зря ведь Святой Лука в мирской жизни был великим доктором, и я думаю, что он услышал наши молитвы, — приводит слова настоятеля храма протоиерея Георгия Мелешко газета «Родные вытокі».

После обнаружения феномена и перенесли в алтарь храма и спрятали от глаз простых людей. Замироточишему образу нужен покой, считают священники. Верующих они просят не устраивать паломничества к мироточащей иконе и молиться святителю Луке Крымскому дома.

На сайте Полоцкой епархии Белорусской православной церкви, куда входит Докшицкое благочиние, об этом чуде не сообщается и новость, опубликованная районной газетой, никак не комментируется.