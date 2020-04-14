848 человек заразились коронавирусом в Витебской области, этот четверть от заболевших в Беларуси

Сяржук Серабро • 14/4/20 13:35 • Здароўе

На 14 апреля в Витебской области было зарегистрировано 848 случаев инфицирования людей коронавирусом.



Таким образом, в целом по области сейчас регистрируется более 7 случаев заражения на 10 000 населения, сравнимая по частоте заболевания ситуация только в Минске, где для города этот показатель превышает 8 заболевших на 10 000 населения.

Информация о количестве инфицированных в разрезе регионов Беларуси была озвучена во время стрима о наиболее актуальных темах и задаваемых вопросах о COVID-19. Что касается страны в целом, то по информации Минздрава, зарегистрировано 3281 случай коронавирусной инфекции. Из них сейчас госпитализированы 2444 человека, з них 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. 33 человека с COVID-19 умерли. Остальные либо лечатся амбулаторно, либо выписаны после выздоровления.

Как видим, на Витебскую области приходится более четверти от всех заболевших в Беларуси — 25,8%.