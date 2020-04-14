Дача сгорела в Витебске
Вечером 13 апреля в Витебске произошел пожар дачного дома в садовом товариществе «Заря».
Сообщение о пожаре спасатели получили в 20:15, к их приезду дача горела открытым пламенем.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожена крыша, повреждены потолочные перекрытие, стены и имущество. Люди на пожаре не пострадали.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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