Дача сгорела в Витебске

ННВ • 14/4/20 11:44 • Здарэнні

Вечером 13 апреля в Витебске произошел пожар дачного дома в садовом товариществе «Заря».



Сообщение о пожаре спасатели получили в 20:15, к их приезду дача горела открытым пламенем.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожена крыша, повреждены потолочные перекрытие, стены и имущество. Люди на пожаре не пострадали.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.