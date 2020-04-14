Коронавирус добрался до Верхнедвинска, новые заболевшие в ряде районов, ситуация в Докшицком районе по-прежнему засекречена

Сяржук Серабро • 14/4/20 23:18 • Здароўе

Первый заразившийся коронавирусом пациент выявлен в Верхнедвинском районе, это двенадцатый район Витебской области, где фиксируют COVID-19.



О подтверждённом случае заболевания в районе COVID-19 в Верхнедвинске сообщили на заседании местного штаба по противодействию инфекции. Больной госпитализирован, состояние здоровья медиками расценивается как удовлетворительное. Установлены и отслеживаются контакты 1 и 2 уровней, сообщает газета «Дзвінская праўда».

Положительный тест на РНК коронавируса получен еще у двух жителей Ушачского района. Оба этих пациента также попали в больницу с пневмонией, сейчас медики устанавливают их контакты 1-го и 2-го уровня, пишет газета «Патрыёт». Всего в Ушачском районе COVID-19 заболели уже 8 человек.

В Оршанском районе количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 15 человек, сообщает местный центр гигиены и эпидемиологии.

Увеличение заболевших COVID-19 отмечается и в Городокском районе, по информации райисполкома там выявили еще двух инфицированных, оба они — контакты первого уровня. Таким образом в Городокском районе уже четыре случая.

Ситуация в Докшицком районе по-прежнему остается неясной. Местные власти старательно скрывают число заболевших COVID-19 в регионе. В местной районке эпидемиологическую назвали неблагополучной. Анализы для тестов из Докшиц возят в Витебск. Средствами индивидуальной защиты местную больницу смогли обеспечить волонтеры и костел.

Сайт catholic.by сообщает, что один из заболевших в Докшицах монахов-капуцинов, а также монашка были выписаны 10 апреля. Еще один монах должен скоро выписаться, его состояние значительно улучшилось. Официально коронавирусная инфекция у них не подтверждена.

При этом католический портал пишет, что невозможно выяснить, каким образом инфекция попала в райцентр, где заболели около сотни человек, только пятая часть из которых регулярно посещала костел.

Всего по состоянию 14 апреля в Витебской области выявлено 848 случаев инфицирования людей коронавирусом.