Полмесяца прошло с обещания Лукашенко наградить Косинца орденом за решение проблемы вируса. Пока не слышно ни про лекарство, ни про награду

ННВ • 14/4/20 13:09 • Здароўе

27 марта Александр Лукашенко заявил, что дал персональное поручение Александру Косинцу заняться проблемой вируса и пообещал орден.



Этот разговор между руководителем государства и его помощником произошел во время визита на ОАО «Белгипс»:

— Ине забудь, у тебя персональное поручение по одному вирусу. Не буду публично говорить. Ты мне доложил, что все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане уже у тебя, если это подтвердится.

Позже журналисты телеканала ОНТ попытались уточнить у бывшего ректора Витебского государственного медицинского университета — о каком конкретно вирусе идет речь. Однако господин Косинец уклонился от прямого ответа, однако пообещал, что об этих разработках станет известно через пару недель.

Назначенный срок уже прошел, но ни о каком-то эпохальном прорыве белорусской медицины, ни о награждении Александра Косинца орденом пока не слышно.