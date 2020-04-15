Из-за эпидемии коронавируса автобусный парк в Витебске сокращает количество рейсов

ННВ • 15/4/20 15:21 • Турызм

Эпидемия коронавируса в Витебске привела к уменьшению пассажиропотока, поэтому автобусный парк №1 приостанавливает выполнение части рейсов по ряду маршрутов.



Будет приостоновлено выполнение следующих рейсов:

14 апреля по маршрутам:

«Витебск – Волосово» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25

«Витебск – Островно» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35

«Витебск – д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25

«Витебск – Бешенковичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.30

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.20

«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15

«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 15.00

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

с 15 апреля по маршрутам:

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25

«Витебск – Островно» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.20

«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25

с 16 апреля по маршрутам:

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45

«Витебск – д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00

«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25

«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25 17 апреля в пригородном направлении не будут выполняться рейсы:

Волосово с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05 ;

Городок с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45 ;

Козьяны ч-з Кузнецово с отправлением от АВ г. Витебска в 18.10 ;

Котово ч-з Жебентяи с отправлением от АВ г. Витебска в 18.40 ;

Островнос отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 ;

Сеннос отправлением от АВ г. Витебска в 17.05 ;

Сокольникис отправлением от АВ г. Витебска в 14.25 ;

Старое Село с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 14.35 ;

Городок ч-з Турбазу с отправлением от АВ г. Витебска в 17.50 ;

Д/о Крупенино с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00 ;

Зароново с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00 ;

Лиозно с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45 ;

Лосвидо с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25 ;

Мазолово с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45 ;

Островские с отправлением от АВ г. Витебска в 14.315 ;

Скрыдлево с отправлением от АВ г. Витебска в 8.40 ;

По информации филиала «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».