Из-за эпидемии коронавируса автобусный парк в Витебске сокращает количество рейсов
Эпидемия коронавируса в Витебске привела к уменьшению пассажиропотока, поэтому автобусный парк №1 приостанавливает выполнение части рейсов по ряду маршрутов.
Будет приостоновлено выполнение следующих рейсов:
14 апреля по маршрутам:
«Витебск – Волосово» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05
«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45
«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25
«Витебск – Островно» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00
«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35
«Витебск – д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00
«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25
«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25
«Витебск – Бешенковичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.30
«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00
«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.20
«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15
«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 15.00
«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05
с 15 апреля по маршрутам:
«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45
«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25
«Витебск – Островно» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00
«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25
«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05
«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25
«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35
«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.20
«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25
«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45
«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00
«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25
с 16 апреля по маршрутам:
«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45
«Витебск – д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00
«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25
«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05
«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25
«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45
«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15
«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35
«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25
«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35
«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25
17 апреля в пригородном направлении не будут выполняться рейсы:
Волосово с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05 ;
Городок с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45 ;
Козьяны ч-з Кузнецово с отправлением от АВ г. Витебска в 18.10 ;
Котово ч-з Жебентяи с отправлением от АВ г. Витебска в 18.40 ;
Островнос отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 ;
Сеннос отправлением от АВ г. Витебска в 17.05 ;
Сокольникис отправлением от АВ г. Витебска в 14.25 ;
Старое Село с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 14.35 ;
Городок ч-з Турбазу с отправлением от АВ г. Витебска в 17.50 ;
Д/о Крупенино с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00 ;
Зароново с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00 ;
Лиозно с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45 ;
Лосвидо с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25 ;
Мазолово с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45 ;
Островские с отправлением от АВ г. Витебска в 14.315 ;
Скрыдлево с отправлением от АВ г. Витебска в 8.40 ;
По информации филиала «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».
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