Несколько строений уничтожил огонь в Осинторфе, остановить бушующий пожар спасателям помогли лесники

ННВ • 15/4/20 14:52 • Здарэнні

В Дубровенском районе пожар, начавшийся с сельхозпала, перекинулся на агрогородок Осинторф. Уничтожено несколько построек.



Из-за сильного ветра огонь распространялся с высокой скоростью, с травы и кустарников пламя перекинулось на хозяйственные постройки жителей агрогородка. Сил и средств местного подразделения МЧС оказалось недостаточно и на помощь пришли работники Осинторфского лесничества Оршанского лесхоза, сообщает пресс-служба Витебского ГПЛХО.

Лесники провели опашку горящего участка, а также к тушению огня присоединилась имеющаяся в их распоряжении автоцистерна. Совместными усилиями пожарным и работникам лесничества удалось остановить бушующее пламя.

В результате этой чрезвычайной ситуации в районе Железнодорожной улицы в Осинторфе огнем были уничтожены шесть хозяйственных построек, еще одно строение повреждено, об этом сообщает «Дняпроўская праўда» со ссылкой на старшего инженера СОФ ГСП ЛЧС и ГО Дубровенского РОЧС Дмитрия Пыкавого.

Всего в Дубровенском районе произошло пять пожаров в природных экосистемах, в ходе которых выгорела трава и кустарники на общей площади более 4 гектаров.