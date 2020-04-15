Транзитный автотранспорт в Витебской области нарушает постановление о предотвращению завоза COVID-19, — прокуратура

ННВ • 15/4/20 11:18 • Здароўе

Факты нелегальной стоянки дальнобойщиков в неположенных места выявила прокуратура Витебщины. Фуры стоят на остановочных пунктах, где расположены объекты страхования, на заправочных станциях, на обочинах дорог и в населенных пунктах.



Возле казино на трассе М-1 на границе с Россией прокуроры обнаружили стихийное скопление транзитных автомобилей. И это несмотря на то, что ближайшая разрешенная стоянка удалена от игорного заведения всего на километр.

В деревне Буда Дубровенского района на площадке вдоль дороги и в непосредственной близости от жилых домов обнаружены 3 большегрузные машины с российскими и литовскими номерными знаками с занавешенными окнами. Из чего ясна цель такой стоянки – отдых и сон.

При проезде по 135 километру автодороги М-8 проверяющие увидели стоявший на обочине грузовой «Mercedes», перевозивший груз из Украины в Российскую Федерацию. Примечательно, что двигавшаяся в сторону Витебска фура отъехаал от ближайшего разрешенного места остановки около 30 км. Вывод очевиден – водитель, который мог заранее спланировать свой маршрут с учетом информации и требований о порядке транзита по территории Беларуси, проигнорировал эти требования. Одна из причин – бесконтрольность со стороны белорусских компетентных служб.

Аналогичные нарушения в ходе транзитных перевозок зарегистрированы на протяжении участка трассы М-1: от съезда с дороги М-8 в деревне Высокое до границы Республики Беларусь с Российской Федерацией.

При проверке документов водители не использовали предметы индивидуальной защиты – маски, перчатки.

Частое нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также отклонение от следования по дорогам республиканского значения могут способствовать распространению вирусных инфекций на территории региона.

Проверка установила, что, несмотря на нормы постановления правительства «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», (далее – постановление) надлежащий контроль при организации транзитных автомобильных перевозок на территории Витебской области не налажен, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

По результатам проверки прокуратура Витебской области: