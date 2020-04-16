Короновирус захватил две трети Витебской области, поражены 14 районов из 21

Сяржук Серабро • 16/4/20 23:37 • Здароўе

Стало известно о 13 заразившихся коронавирусом в Лиозненском районе, он стал 14-м регионом Витебщины, сообщившим о наличии COVID-19. В Ушачском районе количество больных с пневмонией перевалило через полсотни.



Причем произошло это весьма необычно — о фактах заболевания коронавирусной инфекцией на Лиозненщине написала «Беларусь Сегодня», а местная районная газета лишь через некоторое время перепечатала информацию из центрального СМИ.

Неутешительная информация поступила из Постава, там за сутки количество больных COVID-19 по информации газеты «Пастаўскі край» увеличилась более чем в три раза — с 4 до 13 пациентов. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В Глубокском районе уже два человека, заразившихся коронавирусной инфекций. О студенте, которого отправили домой из Витебска, мы уже писали. Также коронавирус выявили у женщины, которая выезжала за пределы района и вернулась домой. Таким оба случая здесь завозные, пишет газета «Вестник Глубоччины».

Издание Ушачского района «Патрыёт» 16 апреля сообщило о том, в стационаре Ушачской райбольницы проходят лечение семь человек, у которых лабораторно подтверждён факт заражения коронавирусом, при этом 14 апреля там было восемь таких больных. Возможно первый заболевший уже выписан, но точной информации нет. Кроме того 53 пациента в Ушачском районе болеют пневмонией. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено двое больных. В районе выявили 81 контакт первого уровня, их обследовали и взяли под медицинское наблюдение. К сожалению, такая подробная информация позже была удалена с сайта газеты и сохранилась только в агрегаторах RSS.

В целом в Витебской области на 16 апреля было зафиксировано 1092 случая инфицирования коронавирусом.