На разработку генпланов Октябрьского и Янович потратят 73 000 долларов

Сяржук Серабро • 16/4/20 12:55 • Эканоміка

Витебский районный исполнительный комитет объявил тендер на разработку градостроительной документации ориентировочной стоимостью 180 000 рублей.



Необходимо разработать генеральный план с детальным планом квартала многоквартирных жилых домов в агрогородке Октябрьская и генеральный план с детальным планом части городского поселка Яновичи в районе Вальковской улицы и Вальковского переулка.

Ориентировочная стоимость каждого из документов составляет 90 000 рублей. Финансируется закупка за счет бюджетных средств. Разработать документацию должны док конца года.