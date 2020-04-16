На разработку генпланов Октябрьского и Янович потратят 73 000 долларов
Витебский районный исполнительный комитет объявил тендер на разработку градостроительной документации ориентировочной стоимостью 180 000 рублей.
Необходимо разработать генеральный план с детальным планом квартала многоквартирных жилых домов в агрогородке Октябрьская и генеральный план с детальным планом части городского поселка Яновичи в районе Вальковской улицы и Вальковского переулка.
Ориентировочная стоимость каждого из документов составляет 90 000 рублей. Финансируется закупка за счет бюджетных средств. Разработать документацию должны док конца года.
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