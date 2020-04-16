Оранжевый уровень опасности: ветер в Витебкой области может усилиться до 25 м/с

• 16/4/20 11:36 • Здарэнні

Сегодня днём в Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами 15-22 метров в секунду, при этом в Витебской области он может быть еще сильней.
Ветер, шторм, ураган. Фото pixabay.com

В дневные часы местами по северу Беларуси скорость порывов ветра может возрасти до 25 метров в секунду предупреждает «Белгидромет».

Согласно данным метеорадара в Витебском аэропорту скорость ветра сейчас уже достигает 19,5—22 метров в секунду.

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