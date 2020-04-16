Суд вынес новые приговоры бывшим топ-менеджерам «Нафтана» за откаты

Іван Дзедушкін • 16/4/20 21:31 • Эканоміка

14 апреля суд вынес новые приговоры бывшему заместителю гендиректора по материально-техническому обеспечению ОАО «Нафтан» 57-летнему Сергею Карасю, бывшему начальнику управления производственно-технической комплектации 55-летнему Сергей Гвоздевский и бывшему начальник отдела комплектации 42-летнему Максим Перлов. Это уже третий судебный процесс над «нафтановцами».



Все трое были осуждены еще в 2016 году и получили сроки от 7 до 12 лет. Потом, в 2018 году, прошел еще один процесс над Максимом Перловым.

В 2019 году в отношении уже давно сидевших должностных лиц было начато новое производство. В результате они были обвинены в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 430, частью 3 статьи 424 УК и статьёй 14 частью 3 статьи 430 УК — получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями, а также покушении на получение взяток.

Согласно выводам суда, Карасев, имея единый умысел на получение взятки, действуя группой лиц по предварительному сговору с Гвоздевским и Перловым получали для себя через посредников от представителя иностранной фирмы деньги, перечисляемые продавцом за заключение сделок с ОАО «Нафтан» на счета компаний, подконтрольных иным лицам, и распоряжались ими по своему усмотрению.

Сергей Карасев, как установили в суде, обеспечивал включение необходимых производителей оборудования, подписывал с резолюцией «к исполнению» заявки на закупку и проектные заявки, принимал решение о проведении закупки на основе двухэтапных переговоров с проведением предквалификации либо закупки из одного источника, утверждал протоколы об итогах первого и второго этапов переговоров по закупке и справки о закупке при проведении процедур закупок с участием производителей оборудования, интересы которых представляли иные лица, лоббировал интересы в процедуре закупки определенного поставщика, подписывал от имени ОАО «Нафтан» контракты и дополнительные соглашения к ним на приобретение и поставку оборудования, обеспечивал их исполнение со стороны ОАО «Нафтан».

Кроме того Карасев информировал иное лицо о ходе закупок на предприятии и согласовывал с последним завышение стоимости оборудования.

Гвоздевский, действуя согласованно с обвиняемыми с остальными, вел переписку с потенциальными поставщиками оборудования, согласовывал путем визирования письма, направляемые в адрес поставщиков оборудования, подписывал и визировал документы по закупке, в том числе и контракты с поставщиками оборудования, делился с иным лицом конфиденциальной информацией о проводимых в ОАО «Нафтан» закупках и предполагаемых поставщиках, о ходе и результатах закупок, в силу занимаемого должностного положения содействовал заключению контрактов с поставщиками, интересы которых представляли иные лица.

Перлов же, действуя по указанию Карасева, согласовывал путем визирования письма, направляемые в адрес поставщиков оборудования, подписывал и визировал документы по закупке.

Всего в период с ноября 2011 года по июль 2014 года в результате преступной деятельности Карасева и Гвоздевского, а с марта 2013 года также обвиняемого Перлова, группа намеревалась получить в качестве взятки 63 330 евро, из которых получили в несколько приемов через посредников они получили 56 840 евро.

При этом непосредственно Сергей Карасев намеревался получить в качестве взятки 46 090 евро, а получил 41 800 евро.

Сергей Гвоздевски собирался получить в качестве взятки 14 370 евро, но получил 13 245 евро.

И, наконец, Максим Перлов, должен был получить в качестве взятки 2 870 евро, из которых получил 1 795 евро.

Полностью получить откаты менеджеры «Нафтана» не успели, потому что были задержаны в июле 2014 года.

В итоге приговором суда Железнодорожного района Витебска Сергей Карасев признан виновным получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С учетом первого приговора суда от 1 декабря 2016 года (12 лет колонии) окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также связанные с совершением юридически значимых действий на 5 лет.

Сергей Гвоздевский также был признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С учетом первого приговора Витебского областного суда от 1 декабря 2016 года (9 лет колонии) окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 4 месяца с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также связанные с совершением юридически значимых действий на 5 лет.

Максим Перлов получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С учетом приговора от 27 апреля 2018 года окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 3 месяца с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, а также связанные с совершением юридически значимых действий на 5 лет.

Суд признал всех трех обвиняемых невиновными в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оправдал их по части 3 статьи 424 УК за недоказанностью участия в совершении преступления. Также не удалось суду доказать и покушение на получение взятки.

Согласно решению суда постановлено взыскать в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды:

112 705 рублей 34 копейки с Карасева;

35 712 рублей 49 копеек с Гвоздевского;

4 839 рублей 86 копеек с Перлова.

В удовлетворении гражданского иска ОАО «Нафтан» о взыскании с обвиняемых причиненного материального ущерба и суммы расходов на устранение недостатков товара судом было отказано.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.