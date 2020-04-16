Уже 1092 человека заразились коронавирусом в Витебской области, в три раза выросло количество заболевших в Поставском районе

ННВ • 16/4/20 14:31 • Здароўе

На 16 апреля в Витебской области зафикцировано 1092 случая инфицирования коронавирусом, в Поставском районе за последние сутки количество заразившихся выросло в три раза.



— В Витебской области на сегодняшний день выявлено 1092 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из положительных моментов мы видим в регионе существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями. Ситуация с острыми респираторными инфекциями также идет на спад, — приводит слова министра здравоохранения Владимира Караника БелТА.

Таким образом, за двое суток в регионе количество заболевших увеличилось почти на 29% — с 848 до 1092 человек. Как сообщали «ННВ», резкий рост отмечен в Оршанском районе — c 15 до 40 заразившихся за двое суток.

Стремительное увеличение количества инфицированных наблюдается в Поставском районе: 8 апреля там было 2 пациента, 15 апреля — 4, а сегодня — уже 13 подтвержденных случаев COVID-19, что составляет рост в 3,25 раза за сутки.