В Новополоцке пропала 91-летняя бабушка
Новополоцкий ГОВД начал розыск 91-летняя Людмилы Асташкевич, которая пропала 15 апреля.
Престарелая жительница Новополоцка ушла в магазин и исчезла, до сих пор ее местонахождение неизвестно.
На вид женщине 90 лет, она ростом около 160 сантиметров, полного телосложения. Старушка была одета в матерчатое пальто темно-серого цвета, трико черного цвета, черные ботинки, на голове берет черного цвета, при себе имела черную женскую сумочку. Ходит бабушка с тростью.
Всех, кому известно местонахождение Людмилы Асташкеивч, просят сообщать в Новополоцкий ГОВД по телефонам:
- 8 (029) 518-57-82 ;
- 8 (029) 593-38-79;
- 102.
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