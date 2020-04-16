В Новополоцке пропала 91-летняя бабушка

Сяржук Серабро • 16/4/20 13:09 • Здарэнні

Новополоцкий ГОВД начал розыск 91-летняя Людмилы Асташкевич, которая пропала 15 апреля.



Престарелая жительница Новополоцка ушла в магазин и исчезла, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

На вид женщине 90 лет, она ростом около 160 сантиметров, полного телосложения. Старушка была одета в матерчатое пальто темно-серого цвета, трико черного цвета, черные ботинки, на голове берет черного цвета, при себе имела черную женскую сумочку. Ходит бабушка с тростью.

Всех, кому известно местонахождение Людмилы Асташкеивч, просят сообщать в Новополоцкий ГОВД по телефонам:

8 (029) 518-57-82 ;

8 (029) 593-38-79;

102.