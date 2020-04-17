17 протоколов составили в отношении нарушителей самоизоляции в Витебской области
Против 17 человек, нарушивших режим самоизоляции, в Витебской области начали административные процессы.
Привлекать нарушителей карантинных мер к ответственности собираются по статье 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», которая предусматривает от 54 до 1350 рублей или же арест, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Всего же режим самоизоляции нарушили более 20 жителей Витебщины. Проверку соблюдения режима регулярно проводят работники санэпидстанций совместно с участковыми инспекторами. Они обходят адреса, по которым живут самоизолировавшиеся, чтобы выяснить, не покидают ли люди жилище.
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