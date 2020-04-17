72 человека заразились коронавирусом в Докшицком районе — один больной на 100 жителей райцентра

ННВ • 17/4/20 13:00 • Здароўе

В Докшицком районе коронавирусная инфекция диагностирована у 72 человек, эпидемиологическая ситуация здесь получается еще хуже, чем в Витебске, не говоря уже о Минске.



При пересчете на население Докшиц, где начала распространяться инфекция, получается, что уже заразился каждый 100-й житель райцентра. Даже если взять все население Докшицкого района, где проживает 22 400 человек, получается более 3 больных COVID-19 на 1000 жителей, т. о. уже заболел почти каждый 300-й житель района.

Немногим лучше ситуация в Бешенковичском (27 инфицированных) и Лиозненском (22 инфицированных) районах, также есть по одному заболевшему коронавирусной инфекцией в Браславском и Миорском районах, такие цифры сообщили сегодня на областном штабе по противодействию распространению COVID-19, передает БелТА.

Всего на 17 апреля, как было озвучено на брифинге Минздрава, в Витебской области 1282 человека заразились коронавирусом, всего по Беларуси у 4779 человек диагностирован COVID-19, таким образом, 26,8% заболевших в стране приходится на Витебщину.