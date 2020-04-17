Еще два пациента с COVID-19 умерли в Орше, 2 района сообщили о заражении коронавирусом, еще 5 — об увеличении количества инфицированных

Сяржук Серабро • 17/4/20 23:54 • Здароўе

Об увеличении количества заразившихся коронавирусом сообщили Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Дубровенский и Оршанский районы, первые больные COVID-19 появились в Браславском и Миорском районах. В Орше умерли еще 2 человека.



В Браславском районе коронавирусной инфекцией заболела женщина, побывавшая за пределами района. Сейчас она изолирована и проходит лечение, пишет газета «Браслаўская звязда».

Первый случай заражения коронавирусом в Миорском районе выявили 16 апреля. С пневмониями, по информации газеты «Міёрскія навіны», в районной больнице здесь находятся 15 человек.

В Верхнедвинском района на 16 апреля было уже двое больных COVID-19 — один из них в удовлетворительном состоянии находится в стационаре, а второй, у которого болезнь протекает в легкой форме, остается дома, сообщает «Двінская праўда».

Третий случай коронавирусной инфекции выявлен в Глубокском районе. Здесь снова заболел студент, правда не витебского, а столичного ВУЗа, пишет «Веснік Глыбоччыны».

В Городокском районе по сведениям местного штаба по борьбе с инфекцией зарегистрировано уже 6 положительных тестов на COVID-19. Один из них тоже лечится дома.

В Орше количество заболевших выросло с 40 до 57 человек. С начала эпидемии здесь уже умерли 3 пациента с COVID-19, два человека поправились и выписаны, сообщает районный ЦГЭ.

Как уже писали «ННВ», сегодня стало известна точное число заболевших в трех районах: в Докшицком — 72 пациента, в Бешенковичском — 27, в Лиозненском — 22. Эту информацию озвучили на заседании областного штаба.

Правда, позже министр здравоохранения Владимир Караник назвал цифры в три раза меньшие: 20 в Докшицах, 7 в Бешенковичах и 8 в Лиозно. Как пояснила «ННВ» пресс-секретарь министерства, министр назвал количество коронавирусных пневмоний в этих районах. После количество в 72 инфицированных в Докшицком районе подтвердил официальный телеграм-канал министерства.

Таким образом, на 17 апреля в Витебской области осталось только 5 районов, из которых не сообщали о заражении коронавирусом: Лепельский, Россонский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский.

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