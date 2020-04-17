Горожане предлагают властям Витебска отказаться от замены чугунных оград на гранитные и новой доски почета

• 17/4/20 22:32 • Грамадства

В Витебске начали сбор подписей под петицией с требования к властям города отказаться от некоторых затратных мероприятий по т.н. благоустройству. За сутки подписались более ста человек.
Земляные работы на площади Свободы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Петиция предлагает отказаться от трат из городского бюджета на дорогостоящие работы наследующих объектах:

Площадь Свободы с заменой асфальта на плитку и заменой чугунной (вечной) ограды на гранитную балюстраду. Чугунная ограда может ещё стоять десятилетия, но она будет уничтожена. Более того работы проводятся на месте объекта историко-культурной ценности 2 категории «Рэшткі Мікалаеўскага сабора XVIII–XIX стагоддзя». То есть при восстановлении собора благоустройство, на которое сейчас тратятся деньги, будет уничтожено.

Сквер на улице Кирова, где предполагается замена плитки, освещения и ограждений, установка фонтана и арок на входе. Плитка, по нашему мнению, ещё в достаточно хорошем состоянии, локальные проблемы могут быть исправлены. По ограде та же ситуация, что и на площади. Ограждения из нержавейки, арки и фонтан нарушают архитектурный ансамбль улицы Кирова, который также находится под охраной как объект историко-культурной ценности 3 категории.

Доска почёта стоимостью как коттедж (около 130 000 рублей), которая уже возводится. Требуем остановить строительство, тем более, что существует Доска почёта на площади Ленина, построенная в 2007 году, срок эксплуатации которой ещё не истёк.

Земляные работы на площади Свободы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Средства, которые собираются потратить на эти ненужные, по мнению составителей петиции, работы, предлагается потратить на более насущные проблемы города. Например, приобрести аппарат МРТ в какую-либо из городских поликлиник.

— Может, стоит задуматься о тратах в такое время, когда люди собирают деньги врачам на еду и средства защиты и городскому совету депутатов изменить инвестиционную программу, и властью, данной статьей 17 закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» отменить решение горисполкома? — пишут авторы петиции.

На момент подготовки материала эту петицию, которая была опубликована только 16 апреля, уже подписали 120 человек.

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