Горожане предлагают властям Витебска отказаться от замены чугунных оград на гранитные и новой доски почета

Сяржук Серабро • 17/4/20 22:32 • Грамадства

В Витебске начали сбор подписей под петицией с требования к властям города отказаться от некоторых затратных мероприятий по т.н. благоустройству. За сутки подписались более ста человек.



Петиция предлагает отказаться от трат из городского бюджета на дорогостоящие работы наследующих объектах:

Площадь Свободы с заменой асфальта на плитку и заменой чугунной (вечной) ограды на гранитную балюстраду. Чугунная ограда может ещё стоять десятилетия, но она будет уничтожена. Более того работы проводятся на месте объекта историко-культурной ценности 2 категории «Рэшткі Мікалаеўскага сабора XVIII–XIX стагоддзя». То есть при восстановлении собора благоустройство, на которое сейчас тратятся деньги, будет уничтожено. Сквер на улице Кирова, где предполагается замена плитки, освещения и ограждений, установка фонтана и арок на входе. Плитка, по нашему мнению, ещё в достаточно хорошем состоянии, локальные проблемы могут быть исправлены. По ограде та же ситуация, что и на площади. Ограждения из нержавейки, арки и фонтан нарушают архитектурный ансамбль улицы Кирова, который также находится под охраной как объект историко-культурной ценности 3 категории. Доска почёта стоимостью как коттедж (около 130 000 рублей), которая уже возводится. Требуем остановить строительство, тем более, что существует Доска почёта на площади Ленина, построенная в 2007 году, срок эксплуатации которой ещё не истёк.

Средства, которые собираются потратить на эти ненужные, по мнению составителей петиции, работы, предлагается потратить на более насущные проблемы города. Например, приобрести аппарат МРТ в какую-либо из городских поликлиник.

— Может, стоит задуматься о тратах в такое время, когда люди собирают деньги врачам на еду и средства защиты и городскому совету депутатов изменить инвестиционную программу, и властью, данной статьей 17 закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» отменить решение горисполкома? — пишут авторы петиции.

На момент подготовки материала эту петицию, которая была опубликована только 16 апреля, уже подписали 120 человек.