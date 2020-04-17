С понедельника школьников Беларуси собираются вернуть за парты. Согласятся ли родители?

Сяржук Серабро • 17/4/20 21:12 • Адукацыя

С 20 апреля в школах страны должен возобновиться учебный процесс, каникулы продлевать не стали.



О том, что с ближайшего понедельника начнётся образовательный процесс в системе общего среднего образования, а четвёртая четверть продлится до 30 мая, говорится в сообщении официального телеграм-канала Министерства образования. Впрочем, на сайте ведомства пока никакой информации нет.

Вышеупомянутое сообщение появилось вскоре после ряда высказываний на тему школ Александра Лукашенко во время визита на стеклозавод «Неман».

— ОРВИ уже закончились. Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс, — заявил глава государства.

При этом Лукашенко рассказал, что его поручению в Минске и областных центрах со следующей недели будет постепенно возобновлен образовательный процесс в школах:

— Они эту неделю начнут, так сказать, с «удаленки», индивидуально. Но к концу недели они должны войти в учебный процесс, как все. Им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу, это будет учебный день. И первого числа тоже будем учиться, а второго и третьего будут выходные для детей в школах.

Однако он оговорил, что родители сами могут решать — отправлять ли детей в школу:

— Кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать. Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами.

Напомним, что согласно введенному с 27 марта плана дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19 в школах должно сохраняться пребывание детей в рамках одного класса и исключаться объединение детей из разных классов.

Весенние каникулы в школах Беларуси начались 30 марта, после этого их дважды продлевали на неделю — сначала до 13, а затем до 20 апреля.

С понедельника школьников Беларуси собираются вернуть за парты. Согласятся ли родители?



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