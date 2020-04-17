Завод пластмассовых изделий горел в Шумилино

ННВ • 17/4/20 12:18 • Здарэнні

16 апреля произошел пожар в Шумилино на предприятии, выпускающем пластиковую тару.



Сообщение о возгорании в здании ООО «Альянспластресурс» пожарным поступило в 11:36. Приехавшие на вызов подразделения МЧС обнаружили задымление на крыше производственного корпуса предприятия.

Еще до приезда пожарных 25 работников завода покинули здание самостоятельно, никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар, огонь успел повредить 20 квадратных метров крыши.

По этой чрезвычайной ситуации проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.