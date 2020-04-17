Завод пластмассовых изделий горел в Шумилино

• 17/4/20 12:18 • Здарэнні

16 апреля произошел пожар в Шумилино на предприятии, выпускающем пластиковую тару.
Завод пластмассовых изделий горел в Шумилино. Фото МЧС

Сообщение о возгорании в здании ООО «Альянспластресурс» пожарным поступило в 11:36. Приехавшие на вызов подразделения МЧС обнаружили задымление на крыше производственного корпуса предприятия.

Завод пластмассовых изделий горел в Шумилино. Фото МЧС

Еще до приезда пожарных 25 работников завода покинули здание самостоятельно, никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар, огонь успел повредить 20 квадратных метров крыши.

Завод пластмассовых изделий горел в Шумилино. Фото МЧС

По этой чрезвычайной ситуации проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Завод пластмассовых изделий горел в Шумилино. Фото МЧС

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