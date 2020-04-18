Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Поставах и Ушачах, стала известна новая информация по Шумилинском району

Сяржук Серабро • 18/4/20 21:09 • Здароўе

В шести районах Витебской области количество заболевших COVID-19 уже исчисляется десятками.



Особо неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, судя по известным цифрам заболевших, наблюдается в Докшицком, Оршанском, Шумилинском, Бешенковичском, Лиозненском и Витебском районах.

К двум десяткам приближается количество инфицированных в Поставском районе, по сведениям местной газеты 18 апреля здесь было уже 18 человек, которые заразились коронавирусом.

О двух новых пациентах с COVID-19 в Ушачском районе пишет газета «Патрыёт». Таким образом, общее количество всех случаев коронавирусной инфекции достигло здесь 10. Согласно изданию оба пациента уже были наблюдением медиков: один лечился в райбольнице от пневмонии, второй — контакт первого уровня по ранее выявленному случаю COVID-19.

Также стало известно, что в Шумилинском районе уже насчитывается 30 случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщил TUT.BY со ссылкой на заместителя председателя по социальным вопросам Шумилинского райисполкома Ирину Шалахову. Практически половина из них страдает от пневмонии.