Милиция и налоговая задержали продававшую в Витебске медицинскими перчатками женщину. Оперативное видео

ННВ • 18/4/20 0:45 • Эканоміка

17 апреля в Витебске была задержана 33-летняя женщина, которая через интернет торговала медицинскими перчатками. Ей грозит крупный штраф.



Задержание витеблянки проводили оперативники Первомайского РОВД и налоговые инспекторы. В квартире торговки сотрудники милиции нашли и изъяли почти 1000 пар перчаток общей стоимостью примерно 400 рублей.

Женщина приобрела партию перчаток на одном из сайтов объявлений и там же начала их перепродавать с наценкой. Теперь за незаконную предпринимательскую деятельность ей грозит штраф в размере до 2700 рублей, а медицинские изделия конфискуют, сообщает пресс-служба МВД.