Милиция и налоговая задержали продававшую в Витебске медицинскими перчатками женщину. Оперативное видео
17 апреля в Витебске была задержана 33-летняя женщина, которая через интернет торговала медицинскими перчатками. Ей грозит крупный штраф.
Задержание витеблянки проводили оперативники Первомайского РОВД и налоговые инспекторы. В квартире торговки сотрудники милиции нашли и изъяли почти 1000 пар перчаток общей стоимостью примерно 400 рублей.
Женщина приобрела партию перчаток на одном из сайтов объявлений и там же начала их перепродавать с наценкой. Теперь за незаконную предпринимательскую деятельность ей грозит штраф в размере до 2700 рублей, а медицинские изделия конфискуют, сообщает пресс-служба МВД.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: