Молодые парни разбились на «BMW» под Новополоцком, водитель погиб

Іван Дзедушкін • 18/4/20 14:04 • Здарэнні

Один молодой человек погиб, а второго пришлось извлекать из легковушки спасателям в результате опрокидывания «BMW» возле Новополоцка.



В 2 часа ночи 18 апреля на трассе Р20 неподалеку от деревни Ропно Полоцкого района водитель «BMW» не справился с управлением автомобиля, выехал на разделительную полосу, протаранил отбойник и вылетел в левый по ходу движения кювет, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Съехавшая в кювет легковушка перевернулась. Водитель погиб на месте дорожно-транспортного происшествия, а 23-летнего пассажира из поврежденного автомобиля достали спасатели.

Травмированного молодого человека доставили в больницу для для оказания медицинской помощи.