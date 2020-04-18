Областная больница в Витебске покупает портновские ножницы и много ниток. Что там будут шить?

Сяржук Серабро • 18/4/20 15:30 • Здароўе

Тендер на закупку швейных принадлежностей объявила Витебская областная клиническая больница.



Согласно документации закупки медучреждение собирается до конца месяца приобрести 6 портновских ножниц длиной 15-18 сантиметров, трое ножниц с зигзагообразными лезвиями длиной 23 сантиметра и 150 бобин швейных армированных ниток с длиной намотки 2500 метров каждая. Общая стоимость этих изделий составляет 855 рублей.

Отметим, что это не хирургический инструмент и расходные материалы для операций, а именно швейные принадлежности. Очевидно, что они должны использоваться для раскройки и пошива.

При этом недавно Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси смогли наладить производство 2,5 миллионов масок в день. При этом он отметил, что есть достаточная обеспеченность не только средствами защиты, но и медикаментами для лечения пациентов.