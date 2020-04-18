Пенсионерка погибла, загоревшись от плиты, на которой готовила еду

ННВ • 18/4/20 13:34 • Здарэнні

17 апреля в Полоцке на 71-летней женщине во время готовки еды на газовой плите от пламени конфорки загорелась одежда. Получившая ожоги пенсионерка умерла в больнице.



Пожар произошел в пятиэтажке на Октябрьской улице в Полоцке. Пожарные получили сообщение из городской больницы, что к ним поступила пожилая женщина с ожогами 4 степени на 75-80% тела.

Для проверки на место происшествия выехали работники МЧС. В квартире на втором этаже дома никаких следов воздействия огня они не обнаружили.

Как выяснилось, пенсионерка зажгла газовую плиту, чтобы приготовить еду, и на ней случайно загорелась одежда. Быстро снять ее не получилось из-за туго завязанного пояса. Обгоревшую женщину в квартире нашел ее сын и вызвал «скорую».

Женщину госпитализировали в Полоцкую центральную районную больницу, но в 18:30 того же дня она умерла от полученных ожогов, сообщается пресс-службой МЧС.