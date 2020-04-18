Пропавшую в Новополоцке 91-летнюю бабушку обнаружили в больнице в Орше

ННВ • 18/4/20 0:25 • Здарэнні

Нашлась 91-летняя жительница Новополоцка Людмила Асташкевич, которая исчезла 15 апреля.



Напомним, что старушка отправилась в магазин и пропала. Обнаружили ее в одной из больниц Орши.

Медработники нашли в кармане у бабушки записку с телефонным номером соседки и позвонили ей. Женщина в свою очередь передала информацию сотрудникам милиции.

Сейчас с Людмилой Асташкевич все в порядке, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Милиция благодарит граждан за оказанное содействие.