Как во время эпидемии коронавируса православные в Витебске отпраздновали Пасху. Фоторепортаж
В ночь с 18 на 19 апреля праздничное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска совершил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.
18 апреля в 23:00 здесь началась пасхальная полунощница, в 23:45 телевидение включило прямую трансляцию и к службе дистанционно смогли присоединиться православные жители Витебской области, которые не попали в храмы из-за бушующей в регионе эпидемии COVID-19.
К полуночи в огромном кафедральном соборе собралось около полусотни прихожан. Часть из них были в медицинских масках или даже дефицитных респираторах класса FPP3, но большинство — без индивидуальных средств защиты.
После зажжения свечей архиепископ совершил крестный ход вокруг собора, пасхальная заутреня началась на крыльце храма при свете лампад и фонарей. После с пением «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» собравшиеся вошли внутрь.
После заутрени началась литургия. Все праздничное богослужение длилось примерно до трех часов ночи, после чего пришедшие в собор смогли освятить пасхальные куличи и крашеные яйца, а затем потихоньку стали расходиться по домам. Телевидение прекратило трансляцию несколько раньше.
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2 каментарыя
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19/красавік/2020 у 19:22
«Поп на паперти басит:
- Бог колхозы поразит.
А пионеры вдруг в ответ:
- Полно, батя, бога нет.
Октябренок у порога
Заявил: «Не верю в бога»,-
Хлеб дает нам не Христос,
А машины и колхоз».
Будем делать чудеса,
Ничего нет проще.
Из попа мы в полчаса
Приготовим мощи
19/красавік/2020 у 19:31 1
@ cinic:
Това-а-арищ!!!