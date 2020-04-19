Как во время эпидемии коронавируса православные в Витебске отпраздновали Пасху. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 19/4/20 18:46 • Рэлігія

В ночь с 18 на 19 апреля праздничное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска совершил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.



18 апреля в 23:00 здесь началась пасхальная полунощница, в 23:45 телевидение включило прямую трансляцию и к службе дистанционно смогли присоединиться православные жители Витебской области, которые не попали в храмы из-за бушующей в регионе эпидемии COVID-19.

К полуночи в огромном кафедральном соборе собралось около полусотни прихожан. Часть из них были в медицинских масках или даже дефицитных респираторах класса FPP3, но большинство — без индивидуальных средств защиты.

После зажжения свечей архиепископ совершил крестный ход вокруг собора, пасхальная заутреня началась на крыльце храма при свете лампад и фонарей. После с пением «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» собравшиеся вошли внутрь.

После заутрени началась литургия. Все праздничное богослужение длилось примерно до трех часов ночи, после чего пришедшие в собор смогли освятить пасхальные куличи и крашеные яйца, а затем потихоньку стали расходиться по домам. Телевидение прекратило трансляцию несколько раньше.