Как во время эпидемии коронавируса православные в Витебске отпраздновали Пасху. Фоторепортаж

• 19/4/20 18:46 • Рэлігія

В ночь с 18 на 19 апреля праздничное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска совершил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.
Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

18 апреля в 23:00 здесь началась пасхальная полунощница, в 23:45 телевидение включило прямую трансляцию и к службе дистанционно смогли присоединиться православные жители Витебской области, которые не попали в храмы из-за бушующей в регионе эпидемии COVID-19.

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

К полуночи в огромном кафедральном соборе собралось около полусотни прихожан. Часть из них были в медицинских масках или даже дефицитных респираторах класса FPP3, но большинство — без индивидуальных средств защиты.

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

После зажжения свечей архиепископ совершил крестный ход вокруг собора, пасхальная заутреня началась на крыльце храма при свете лампад и фонарей. После с пением «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» собравшиеся вошли внутрь.

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

После заутрени началась литургия. Все праздничное богослужение длилось примерно до трех часов ночи, после чего пришедшие в собор смогли освятить пасхальные куличи и крашеные яйца, а затем потихоньку стали расходиться по домам. Телевидение прекратило трансляцию несколько раньше.

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Нищие на паперти во время пасхального богослужения во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

Пасхальное богослужение во время эпидемии коронавируса православном Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске. Фото Сергея Серебро

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    2 каментарыя

    1. cinic  
      19/красавік/2020 у 19:22

      «Поп на паперти басит:
      - Бог колхозы поразит.
      А пионеры вдруг в ответ:
      - Полно, батя, бога нет.
      Октябренок у порога
      Заявил: «Не верю в бога»,-
      Хлеб дает нам не Христос,
      А машины и колхоз».

      Будем делать чудеса,
      Ничего нет проще.
      Из попа мы в полчаса
      Приготовим мощи

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    2. Пантелеймон Голодед  
      19/красавік/2020 у 19:31 1

      @ cinic:
      Това-а-арищ!!!

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