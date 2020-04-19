Оштрафовали продававшего старинные монеты жителя Сенно

ННВ • 19/4/20 13:07 • Культура

Продававшего 13 медных монет времен Российской Империи жителя Сенно оштрафовали на 270 рублей.



На объявление о продаже монет, размещенное 40-летним мужчиной на одной из интернет-площадок, обратила внимание прокуратура Сенненского района.

Прокурор Сенненского района Игорь Лисовский поручил начальнику Сенненского РОВД провести проверку и рассмотреть вопрос о привлечении местного жителя к ответственности.

По заключению Витебской областной комиссии по археологическим объектам и археологическим артефактам представленные на экспертизу 13 предметов оказались подлинными. Это медные монеты Российской Империи образца 1735, 1757-1762 и 1867-1917 годов, они имеют историческое и научное значение, являются археологическими артефактами.

В результате суд Сенненского района наказал местного любителя нумизматики штрафом в 270 рублей и конфисковал у него монеты в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.

Справочно:

*В Беларуси, согласно статье 127 Кодекса о культуре, поиск археологических объектов и/или артефактов в Беларуси возможен только при проведении археологических исследований на основании разрешения, выдаваемого Национальной академией наук Беларуси в соответствии с законодательством об административных процедурах.

В статье 124 предусмотрен запрет на приобретение, продажу, дарение, мену, залог археологических артефактов, за исключением реализации таких сделок:

государственными научными организациями и государственными музеями;

в отношении археологических артефактов, которые на 18 марта 2016 года находились во владении граждан и юридических лиц и были включены в профильный реестр, сформированный Национальной академией наук Беларуси.

На основании статей 19.8 и 19.9 КоАП за незаконные поиск и оборот археологических артефактов может быть наложено взыскание в виде штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения.