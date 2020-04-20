«Четверка» врезалась в фонарный столб в Орше, водитель в больнице
Поздним вечером 19 апреля в Орше водитель «Жигулей» пострадал в результате наезда на железобетонный столб.
Около 22:00 в Дальнем переулке у дома №27 58-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением и протаранил опору уличного освещения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщали в областной ГАИ.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: