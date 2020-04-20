Четыре человека уже умерли от COVID-19 в Бешенковичском районе, количество заразившихся в Оршанском районе приближается к 70, а в Поставском превысило два десятка

Сяржук Серабро • 20/4/20 23:15 • Здароўе

В Витебской области 20 апреля насчитывалось 1504 случая заражения коронавирусной инфекцией, в семи районах больные исчисляются десятками.



До 69 увеличилось количество случаев инфицирования коронавирусом в Оршанском районе, об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Орша и Оршанского района Витебской области Сергей Белый.

В Бешенковичском районе COVID-19 уже заболели 28 человек, 4 из них умерли. Но эти данные, которые сегодня приводит газета «Зара», только на 17 апреля, то есть уже трехдневной давности. В больнице Бешенковичей находится 55 человек с пневманией, 6 из них — больные COVID-19. Один из сотрудников медучреждения заразился коронавирусом.

Согласно газете «Пастаўскі край», в Поставском района на 20 апреля зафиксировали 21 случай инфицирования коронавирусом, таким образом за минувшие выходные добавилось трое пациентов.

Еще 2 человека заразились COVID-19 в Сенненском районе, общее число больных достигло 4, сообщает «Голас Сенненшчыны». К сожалению, эти данные и вовсе за 16 апреля.

Также новый случай коронавирусной инфекции обнаружен в Глубокском районе, пишет «Веснік Глыбоччыны». Там теперь тоже 4 больных.

Всего же в Беларуси по сведениям Минздрава было зарегистрировано 6264 случая COVID-19. 51 пациент с этим заболеванием умер.