Маршрутка с пассажирами едва не врезалась в остановку в Шумилинском районе
Утром 20 апреля маршрутный микроавтобус съехал в кювет и налетел на площадку остановки общественного транспорта в Шумилинском районе.
ДТП произошло около 9:00 неподалеку от деревни Самохи. Управлявший микроавтобусом «ГАЗ» 56-летний водитель не справился с управлением, микроавтобус снесло в кювет и он едва не влетел в поликарбонатовый павильон отсановочного пункта. Остановить автомобиль смог бордюр вымощенной плиткой площадки остановки.
В момент аварии в маршрутке было восемь пассажиров, четверо из них вовсе не пострадали, еще троих отпустили после осмотра медиков. А 39-летний пассажир и водитель автомобиля получили травмы, и их пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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