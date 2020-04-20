Маршрутка с пассажирами едва не врезалась в остановку в Шумилинском районе

Іван Дзедушкін • 20/4/20 21:15 • Падзеі

Утром 20 апреля маршрутный микроавтобус съехал в кювет и налетел на площадку остановки общественного транспорта в Шумилинском районе.



ДТП произошло около 9:00 неподалеку от деревни Самохи. Управлявший микроавтобусом «ГАЗ» 56-летний водитель не справился с управлением, микроавтобус снесло в кювет и он едва не влетел в поликарбонатовый павильон отсановочного пункта. Остановить автомобиль смог бордюр вымощенной плиткой площадки остановки.

В момент аварии в маршрутке было восемь пассажиров, четверо из них вовсе не пострадали, еще троих отпустили после осмотра медиков. А 39-летний пассажир и водитель автомобиля получили травмы, и их пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.